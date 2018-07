Entidades que operam no aeroporto de Lisboa comprometem-se a "mitigar" congestionamento

O compromisso foi assumido pela Autoridade Nacional da Aviação Civil.

Por Lusa | 19:17

O Governo adiantou esta quinta-feira que as principais entidades que operam no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, comprometeram-se a desenvolver um conjunto de medidas para mitigar o congestionamento da infraestrutura.

O compromisso foi esta quinta-feira assumido pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), pela ANA - Aeroportos de Portugal, pela Navegação Aérea de Portugal (NAV) e pela TAP, durante uma reunião convocada pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

De acordo com o ministério, as entidades envolvidas comprometeram-se "de imediato" a melhorar a articulação operacional dos diversos intervenientes, o procedimento de descolagem, a informação antecipada sobre eventuais perturbações, a agilização dos processos de licenciamento e certificação de pilotos e o reforço do pessoal de apoio nas zonas de maior fluxo de passageiros.