O aumento do luto parental de cinco para 20 dias entra em vigor esta terça-feira. A lei altera o Código do Trabalho e cria o direito a acompanhamento psicológico dos progenitores, a iniciar cinco dias após o falecimento.Nas situações de morte de descendentes ou afins no 1º grau da linha reta, “ambos os progenitores têm direito a solicitar junto do médico assistente acompanhamento psicológico em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde”, lê-se na lei promulgada em dezembro e publicada, segunda-feira, em ‘Diário da República’.