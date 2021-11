Entrada em bares e discotecas permitida com teste PCR ou antigénio negativo, esclarece Governo

A apresentação de um teste PCR ou antigénio negativo à covid-19 vai permitir a entrada nos espaços de diversão noturna, que, a partir de dezembro, estão sujeitos a esta medida mesmo para vacinados, esclareceu esta sexta-feira fonte do Governo.

Em resposta à agência Lusa, fonte do Ministério da Saúde explicou que ambos os testes, PCR ou antigénio, são admitidos para a entrada em bares e discotecas.

"No caso dos testes PCR, devem ser realizados com 72 horas de antecedência. No caso dos testes de antigénio, 48 horas", precisou o Ministério da Saúde.