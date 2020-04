Entrega de testes para diagnóstico de coronavírus será alargada

A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou que será alargada a mais hospitais a entrega direta de testes de diagnóstico do novo coronavírus. Uma medida hoje posta em prática nas unidades de maior dimensão, como o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Marta Temido explicou que, na sua maioria, os testes são distribuídos pelas autoridades regionais de saúde conforme as necessidade comunicadas pelos hospitais locais.

O Ministério da Saúde divulgou que desde o início de março foram realizados 151 113 testes, dos quais 17 083 foram positivos. Os casos confirmados somam 15 987, tendo Marta Temido explicado a diferença: "Um caso confirmado poderá corresponder a mais do que um teste positivo. Por exemplo, o critério de cura é aferido pela realização de dois testes e se uma pessoa for testada várias vezes, porque já não tem sintomas, mas demorar até ter o seu teste confirmado, estes testes contam". A ministra da Saúde justificou o número elevado de novos casos no boletim de sexta-feira com a existência de notificações em atraso na vertente médica do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave).

No balanço feito na sexta-feira, Portugal registou 1516 novos casos, o maior aumento em termos absolutos desde o registo do primeiro caso, a 2 de março. "Aquilo que se mantém em termos de constatação geral é que estamos numa fase de planalto", disse, ao que acrescentou que os dados têm de ser "interpretados com cautela".