Enxurrada no Porto teria ocorrido mesmo se não houvesse obras do Metro

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil indica que a enxurrada de 7 de janeiro, na Baixa do Porto, teria ocorrido “mesmo que não estivessem a decorrer as obras” da Metro do Porto.No relatório pedido após as inundações é referido, no entanto, que “com as obras em curso houve retenção de volumes no estaleiro, com atraso das escorrências superficiais para jusante devido à existência dos tapumes e à escavação existente”.