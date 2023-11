A Avaliação Ambiental Estratégica do projeto das eólicas offshore, que pretende instalar 10 gigawatts de potência na costa portuguesa, assume que a sua instalação "deve conduzir ao abate de embarcações" e reduzir a pesca.O Plano de Afetação para as Energias Renováveis Offshore pretende instalar parques eólicos nas zonas de Viana do Castelo (Norte e Sul), Leixões, Figueira da Foz, Ericeira e Sines.A instalação de eólicas obrigará ainda a uma Avaliação de Impacto Ambiental para cada área.