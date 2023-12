Portugal entrou em fase epidémica da gripe e também de infeção por vírus sincicial respiratório, que atinge sobretudo bebés. O risco de contágio é agora comum a todo o território do continente. Só na última semana foram registados 960 casos de gripe, dos quais 877 do tipo A. É praticamente o dobro das infeções, em termos comparativos com o ano passado.









