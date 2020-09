Época balnear até dia 13 em 86 praias do Norte

A época balnear prolonga-se até dia 13 em 86 praias do Norte do País, indica uma portaria dos ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional. Há, no entanto, 10 zonas balneares que deixaram ontem de ser qualificadas como praias de banhos, ficando sem assistência a banhistas - Santo André (Póvoa de Varzim), Árvore, Mar e Sol, Olinda, Mindelo, Laderça, Congreira, Terra Nova, Vila Chã e Pocinho (Vila do Conde).Em pleno funcionamento vão ser mantidas, por mais duas semanas, 14 praias do distrito de Viana do Castelo, sete de Esposende, no distrito de Braga, 59 do distrito do Porto - desde a Póvoa de Varzim até Vila Nova de Gaia - , e ainda Espinho, já no distrito de Aveiro. A medida foi decidida em consonância entre municípios, Autoridade Marítima, concessionários e a Agência Portuguesa do Ambiente.No concelho de Viana do Castelo, a vigilância, assistência e socorro balnear estão a cargo da Associação de Nadadores-Salvadores Coordenada Decimal, que garante 38 nadadores-salvadores. Há, no entanto, autarquias que vão ajudar a pagar os serviços de vigilância e socorro, como é o caso de Esposende. A Póvoa de Varzim decidiu também "assumir todos os custos com o dispositivo".A Câmara do Porto indicou ontem que "a afluência às praias da cidade, aliada ao cumprimento das medidas preventivas de combate ao novo coronavírus e à previsão de bom tempo para os próximos dias, resultou no prolongamento da época balnear". Já em Matosinhos, os 400 mil € que a câmara assumiu para aliviar os concessionários "foi desde logo com previsão de manter a época balnear até 13 de setembro", indicou fonte oficial do município.