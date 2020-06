Com 12 praias de Bandeira Azul, a época balnear começa esta segunda-feira, no concelho de Odemira e prolonga-se até 15 de setembro.

Ricardo Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira garantiu ao CM que "quem vier para as nossas praias durante o verão vai encontrar espaços seguros e a garantia que aqui encontram as melhores praias de Portugal".

"Foram melhorados os acessos e penso que estão reunidas todas as condições para que a época balnear decorra com toda a normalidade e segurança no nosso concelho" concluiu o autarca.

A segurança nas praias é assegurada por nadadores salvadores e pela Polícia Marítima de Sines.

A praia das Furnas-Mar é a que tem maior capacidade, atingindo os 1.500 utentes, mais 100 do que a da Franquia, com 1.400, enquanto a praia Furnas-Rio terá capacidade para 1.000 pessoas e a do Malhão Norte para 800.

Já a praia do Farol poderá receber, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, 700 utentes, Malhão Sul terá uma lotação para 600, Zambujeira do Mar fica com uma capacidade de 500 pessoas, Almograve Norte de 300, Carvalhal de 200 e as praias de Alteirinhos e Almograve Sul para 100 pessoas cada.

No interior, o maior concelho do país conta com Bandeira Azul na praia da barragem de Santa Clara.