Época balnear já começou em Grândola

Em nove praias do concelho de Grândola começou este sábado a época balnear, com a vigilância de nadadores-salvadores e de militares da Autoridade Marítima no patrulhamento e na vigilância da costa.

As praias de Melides, Aberta-Nova, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas, Pego, Troia-Bico das Lulas, Troia-Mar e Camarinhas, no concelho de Grândola, são as primeiras do litoral alentejano a abrir oficialmente e a contar com a presença de nadadores-salvadores, a partir de hoje e até 30 de setembro.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a praia Tróia-Mar, conta com capacidade para receber até 3500 banhistas, enquanto que Melides, Comporta, Carvalhal e Pego têm uma lotação máxima de 2000 utentes cada, Troia-Bico das Lulas terá capacidade para 1900 pessoas e Camarinha para 1100 utentes.

Seguem-se, ainda no concelho de Grândola, a praia Atlântica, cuja época balnear abre na segunda-feira e se prolonga até 15 de setembro, e a Troia-Galé, com vigilância entre os dias 27 deste mês e 31 de agosto, ambas com capacidade para 1300 pessoas cada.