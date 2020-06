Época balnear já começou mas concessionários estão "de mãos atadas"

O Estado devia ter assumido a contratação de nadadores-salvadores e a garantia da segurança das pessoas nas praias, particularmente este ano. Não o fez, justificando com a falta de dinheiro, e os concessionários têm graves dificuldades”, indicou o presidente da Associação de Concessionários de Praias e Bares da Zona Norte, Luís Carvalho.





Na abertura da época balnear a Norte, na praia do Senhor da Pedra, Vila Nova de Gaia, o ministro do Ambiente ‘chutou’ a responsabilidade para as câmaras. “As autarquias que já assumiram essa responsabilidade estão a comparticipar o pagamento e a Agência Portuguesa do Ambiente está a fazer protocolos com autarquias, com uma verba que já está estimada em 500 mil euros, para comparticipar as despesas extra”, disse João Matos Fernandes.que “os concessionários de praias estão de mãos atadas”."Ir para a praia é das coisas mais seguras que se pode fazer. Porque é ao ar livre. Mesmo que esteja alguém a tossir a dois metros de si, com ligeira aragem o número de vírus que chega ao pé de si já está tão diluído que não provoca infeção", defendeu Jaime Nina, infeciologista do Hospital Egas Moniz e professor da Universidade Nova de Lisboa, em entrevista à ‘Sábado’.