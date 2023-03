Bernardo, Carolina, Inês e Guilherme. Estes são os quadrigémeos que nasceram na quinta-feira no Hospital Beatriz Ângelo, Loures. Foi o primeiro parto de quadrigémeos na história do hospital. Segundo a unidade hospitalar, o parto contou com 16 profissionais: 3 obstetras, um anestesista, 5 neonatologistas, uma interna de Pediatria, cinco enfermeiros e uma assistente operacional.









