Equipa de futebol feminina do Vaticano deixa campo após protesto gay

A equipa de futebol feminino do Vaticano saiu de campo, minutos antes daquela que teria sido a sua primeira partida internacional, na sequência de uma ação de protesto, da equipa adversária, contra a posição católica face ao aborto e homossexualidade.



No momento em que ecoava o hino do Vaticano, parte do plantel austríaco do Mariahilf - a disputar o jogo em casa - ostentou mensagens pró-aborto e pró-LGBT. Mais de metade (60%) do plantel vaticanista é composto por funcionárias daquela cidade-estado.

