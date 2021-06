Equipa do plano de vacinação recua e abre autoagendamento para maiores de 37 anos

A task force de vacinação tinha previsto que pessoas com mais de 35 anos pudessem começar a fazer o agendamento da vacina contra a covid-19 ainda esta segunda-feira. No entanto, fonte oficial da equipa gerida pelo vice-almirante Gouveia e Melo confirmou àque o autoagendamento vai ficar disponível apenas para os maiores de 37 anos.A decisão de alterar o que estava inicialmente previsto - abrir o autoagendamento para os maiores de 35 anos - é justificada com a necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito", explica fonte oficial.A task force informou ainda que não sabe a que horas a plataforma para auto-agendamento estará disponível.Esta segunda-feira a equipa de coordenação confirmou ao jornal Expresso que o autoagendamento tem gerado "algumas perturbações" no processo de vacinação devido à grande afluência aos centros de vacinação contra a covid-19. No entanto, classifica essas mesmas filas como "residuais".Em atualização