Regulamentar as equipas dedicadas à Urgência, esta é uma das ‘soluções’ que poderão evitar a rutura nos serviços. “É preciso dar estabilidade a estes médicos, para atrair mais profissionais a dedicar a totalidade do horário à Urgência”, diz ao Correio da Manhã Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).









