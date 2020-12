ERC prolonga até 2021 obrigação de TV terem emissões para pessoas com necessidades especiais

A ERC anunciou esta quarta-feira que prolongou até 31 de dezembro de 2021 a vigência do plano plurianual que define o conjunto de obrigações que as televisões devem respeitar em termos de acessibilidade dos programas por pessoas com necessidades especiais.

O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) "deliberou prorrogar, até ao dia 31 de dezembro de 2021, a vigência do plano plurianual que define o conjunto de obrigações que as emissões dos operadores de televisão e operadores de serviços audiovisuais a pedido, sujeitos a jurisdição nacional, devem respeitar em matéria de acessibilidade dos programas por pessoas com necessidades especiais", lê-se na informação disponível no 'site'.

Tal diz respeito à legendagem destinada a pessoas com deficiência auditiva, de interpretação por meio de língua gestual portuguesa e da audiodescrição.