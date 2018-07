Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erotismo anima festa dos motards em Faro

Espetáculos de striptease no palco principal, entre concertos, concentram a atenção dos 15 mil motociclistas.

Por João Mira Godinho | 02:08

O clima de festa tem dominado a 37ª Concentração Internacional de Motos de Faro, que termina este domingo no Vale das Almas. Nas últimas duas noites, as atenções estiveram centradas no palco principal, por onde passaram músicos e shows surpresa.



Cumprindo a tradição entre os concertos são apresentados espetáculos de striptease, que os motards acompanham com mais ou menos atenção. "Depende dos copos que bebi, às vezes não consigo ver", admitiu ao CM um dos cerca de 15 mil participantes que estiveram na edição deste ano, daquela que é uma das maiores concentrações de motos da Europa.



Já ontem à tarde, o concurso Miss T-Shirt Molhada, voltou a animar os motards antes dos espetáculos da última noite, que terminaram com os Xutos & Pontapés (já após o fecho desta edição) a voltarem ao Vale das Almas, pela primeira vez sem Zé Pedro.



Este ano sob maiores medidas de segurança, devido a um possível conflito entre os grupos de motards Hells Angels e Los Bandidos, o encontro tentou passar ao lado da questão e, até ao final do dia de ontem, estava a decorrer sem quaisquer problemas de maior.



Este domigno, realiza-se o desfile de despedida e agradecimento pelas ruas da cidade de Faro, seguindo-se a sardinhada que assinala o fim da concentração internacional.



Uma verdadeira cidade com tudo para os motociclistas

Desde a primeira edição que a concentração de motos de Faro se realiza num terreno no Vale das Almas, junto ao aeroporto de Faro. O local, que no resto do ano é um pinhal, transforma-se, durante estes quatro dias, numa verdadeira cidade, com tudo para os motociclistas que participam no encontro.

Além da limpeza do terreno e da montagem das infraestruturas, os voluntários que ajudam o Moto Clube de Faro mantém em funcionamento bares e balcões com comida e asseguram a limpeza das casas de banho.



Existe um posto médico da Cruz Vermelha e há equipas dos bombeiros no recinto. Entre as muitas tendas com artigos relacionados com o universo motard - desde roupa, a material para as motos, passado pelas tatuagens - há até uma barbearia, para quem quiser melhorar a imagem.

Além do palco principal, existe a zona do ‘Oásis’, com uma tenda montada junto a uma pequena lagoa, onde a música e a festa se prolonga, pela madrugada, depois do final dos concertos.