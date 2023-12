Um apostador no Placard ganhou 720 euros, mas o pagamento do prémio foi recusado. No dia 9 deste mês, Augusto Teixeira fez duas apostas, de 100 euros cada, em como o AVS SAD estaria a vencer o FC Porto B ao intervalo, em jogo da 13.ª jornada da 2ª Liga, acertando no prognóstico. O AVS vencia por 0-1 ao intervalo (ganhou o jogo por 2-3), pelo que o apostador teria direito a 360 euros por cada aposta, uma vez que a vitória dos visitantes pagava 3,60 euros por cada euro.









