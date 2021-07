Erro no site da DGS para vacinação Covid-19 sem número de utente permite contornar limite de idade

Um erro no site da DGS destinado à marcação da vacinação contra a Covid-19 para não-utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), está a deixar contornar o limite de idade no agendamento, o que significa que os menores de 23 (actual limite mínimo de idade para a vacinação), podem conseguir marcar a data da sua inoculação contornado o sistema.

A par do site ‘habitual’ para fazer o pedido de agendamento da vacinação contra a Covid-19, onde se vê a mensagem "Tem 23 ou mais anos e ainda não foi vacinado(a)?", existe uma plataforma própria, no mesmo site, acessível através de um clique na secção "Não tem número de utente".

Esta página é habitualmente disponibilizada a migrantes e a outras pessoas que não tenham número de utente, para que possam marcar a sua vacina. Ao aceder a esta página, não aparece qualquer limite de idade visível e basta proceder ao preenchimento do formulário com os dados pessoais, mesmo que não se tenha o intervalo de idade actualmente definido para receber a vacinação.

Terá sido o caso de uma jovem de 21 anos, que apesar da idade e acidentalmente, fez a inscrição na página destinada a não-utentes e conseguiu ser vacinada. O caso, denunciado pelo Observador, terá acontecido há mais de três semanas, numa altura em que ainda só estava disponível o agendamento para maiores de 27.

Contactada pelo jornal online, a ‘task force’ para a vacinação diz que as inscrições são depois validadas com a devida filtragem que, "à partida", eliminaria quem tivesse registo no SNS, mas não descarta a possibilidade da existência deste tipo de erros que permitem contornar o sistema.