ERS alerta para reforço do atendimento a grávidas durante pandemia de coronavírus. Leia as recomendações

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu um novo Alerta de Supervisão sobre o acesso à prestação de cuidados de saúde por utentes grávidas no contexto da actual pandemia de coronavírus.

O organismo adianta que "tomou conhecimento, quer da existência de constrangimentos no acesso de utentes grávidas à realização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) essenciais à vigilância da gravidez, quer da existência de restrições no exercício do direito ao acompanhamento durante o trabalho de parto" e por isso que também "prevenir os prestadores de cuidados de saúde para a necessidade de cumprimento das demais medidas estabelecidas" nas Orientação da DGS sobre a gravidez e parto no âmbito da Covid-19.

A ERS alerta então que "deve ser garantido o acompanhamento preconizado das utentes grávidas, em todas as fases da gestação, privilegiando-se, sempre que possível, os meios não presenciais de prestação de cuidados de saúde" assim como se deve garantir o acesso de meios complementares de diagnóstico e terapêutica a estas utentes.

A ERS informa ainda que atualizou o documento de perguntas e respostas frequentes sobre o tema da gravidez no âmbito da pandemia de coronavírus.