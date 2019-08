Ervas aromáticas são a opção mais saudável para o tempero

A sardinha é um prato típico da mesa dos portugueses durante estes meses de verão, mas é preciso ter atenção à forma como é assada, para que se evite um consumo excessivo de sal. "A gordura da sardinha é uma gordura saudável. E, por isso, recomenda-se comer apenas o interior, retirando a pele onde está concentrado o sal. Consegue-se perfeitamente tirar aquela espécie de capa carbonizada", diz a nutricionista Conceição Calhau.O ideal seria mesmo evitar usar o sal no tempero deste e de outros alimentos e dar assim preferência às ervas aromáticas e às especiarias. Devem ser adicionadas no final da preparação do prato, porque isso vai dar mais intensidade de sabor e preservar os antioxidantes das ervas aromáticas."O ideal é ir variando, desde a salsa, aos orégãos, aos coentros e ao manjericão. E é uma questão de hábito. Em um mês já conseguimos ter o paladar muito mais controlado e ensinado", afirma a especialista.Nos meses de mais calor são também mais propícios os churrascos e isso acarreta duas preocupações: o sal e a carbonização dos alimentos, cujos compostos podem ser carcinogénicos.Conceição Calhau defende que usar ervas aromáticas ou uma marinada, como a vinha de alhos, antes de grelhar os alimentos, permite diminuir a formação destes compostos. "A chama em contacto direto com a proteína animal dá origem a reações químicas que depois podem formar estas substâncias carcinogénicas", explica.Por vezes, o consumo de refeições salgadas faz-se acompanhar de bebidas alcoólicas e isso aumenta a desidratação, sobretudo se estivermos a falar de dias de altas temperaturas. Por isso, os especialistas recomendam que opte pela água.Conceição Calhau: Há uma ligação muito direta com a hipertensão arterial e desta com o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em Portugal há 42 por cento de hipertensos diagnosticados. Outra relação muito forte é com a doença renal, com a osteoporose e com o cancro gástrico. E, claro, com o excesso de peso e a obesidade.– As frutas e os legumes não só têm menos sal, como têm mais potássio, o que tem vantagens cardiovasculares.Para reduzir o consumo de sal mude alguns hábitos. Por exemplo, pode começar por não colocar o saleiro na mesa. E nas suas refeições prefira laticínios magros e carnes de aves.Nas saladas, escolha o sumo de limão ou o vinagre para fazer o tempero. Opte ainda por alimentos frescos, em detrimento daqueles que são processados com elevado teor de sal.