"Esbofeteou-o ao ponto de pôr a sangrar": Professora acusada de agredir aluno de seis anos em sala de aula no Lumiar

Uma professora foi alvo de uma queixa por ter alegadamente agredido um aluno de seis anos, na quinta-feira passada, no interior da sala de aula de uma escola no Lumiar, em Lisboa.Mafalda, mãe de um dos alunos que assistiu à alegada agressão, disse aoque o aluno foi esbofeteado pela profissional "ao ponto de o por sangrar".De acordo com a mulher, este não é episódio unico de violência por parte da professora para com os alunos que não tinha uma boa relação com mesmos."Arremessou com um livro na face de um aluno, privas as crianças de irem à casa de banho ao ponto de se urinarem e virem molhadas para casa, sem um telefonema aos pais para virem trazer uma muda de roupa. Belisca-as", conta Mafalda.A agressão foi revelada pelos colegas da vítima que terão se queixado aos pais. Segundo a mãe de um do alunos, as versões contadas pelos alunos coincidiam.A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso. Sabe oque a professora será suspensa.