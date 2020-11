A Escola Básica 1 Jorge Barradas, em Lisboa, foi esta sexta-feira encerrada, depois de seis alunos do 1º ao 4º ano e quatro monitores do apoio à família terem acusado positivo ao coronavírus. A escola, com 300 alunos, tem casos de infeção em quatro das suas 12 turmas.









Os alunos das turmas afetadas estão em isolamento e a ter aulas à distância, garante o Agrupamento de Benfica, que diz não existir uma cadeia de contágio.

O número de escolas com casos de Covid-19 vai já nas 731, segundo uma lista divulgada pela Fenprof e atualizada diariamente. A ministra da Saúde, Marta Temido, escusou-se esta sexta-feira a revelar números. A Fenprof ameaçou fazer greve já em dezembro depois de o ministro da Educação continuar a não receber a estrutura sindical.