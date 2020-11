Escola da Marinha Grande fechada após funcionária testar positivo à Covid-19

Uma escola da Marinha Grande, no distrito de Leiria, está esta segunda-feira e na terça-feira fechada após uma funcionária ter testado positivo para a covid-19, disse o diretor do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente.

"Trata-se da escola Francisco Veríssimo, que tem seis turmas do 1.º ciclo do ensino básico e uma sala do pré-escolar", afirmou à agência Lusa Cesário Silva.

Segundo este responsável, no 1.º ciclo estão 122 alunos e no pré-escolar 19 crianças.

"A funcionária testou positivo na sexta-feira à noite, comunicou ao agrupamento e foi comunicado a todos os pais e encarregados de educação", explicou Cesário Silva, referindo que "como é uma assistente operacional que contactou outras obrigou ao isolamento profilático das restantes".

Nesse sentido, "não havia condições para hoje e na terça-feira haver as atividades letivas habituais", esclareceu.

"Como somos uma escola que está organizada em semestres e já tínhamos uma interrupção do calendário, entre quarta e sexta-feira, foi adotada como medida preventiva o encerramento hoje e amanhã [terça-feira]", adiantou.

O diretor do agrupamento acrescentou que "foi feita a desinfeção da escola este fim de semana pelo agrupamento".

"A comunicação para os pais e encarregados de educação foi no sentido também de estarem atentos a eventuais sintomas [nas crianças] e continuamos a aguardar mais orientações da Autoridade de Saúde local", disse Cesário Silva.

O presidente do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente afirmou ainda que no domingo, ao fim do dia, após terem sido tomadas estas medidas, foi tomado conhecimento de que "uma professora da mesma escola testou positivo".

"Estão ambas bem, quer a professora, quer a funcionária", declarou Cesário Silva.