Escola de Carregal do Sal reabre na quinta-feira depois de encerramento devido à Covid-19

A Escola Básica Nuno Álvares em Carregal do Sal reabre na quinta-feira, depois de ter encerrado no dia 4 e após a realização de testes à Covid-19 com resultados negativos.

"Os alunos regressam todos amanhã [quinta-feira] à escola, porque termina hoje o isolamento imposto e ontem [terça-feira] fizeram todos testes e estão todos negativos", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal.

Paulo Catalino Ferraz acrescentou que, "como não se registou nenhum caso, a escola regressa à normalidade possível destes tempos pandémicos", depois de ter encerrado no dia 04 devido à infeção por covid-19 de duas funcionárias da cozinha.

Na altura do encerramento, Paulo Catalino Ferraz disse à agência Lusa que as crianças do primeiro ciclo e do pré-escolar que frequentam a Escola Básica Nuno Álvares, num total de 331 alunos, iriam fazer testes esta semana.

Apesar deste regresso e de no concelho "existirem, atualmente, 15 casos ativos" de covid-19, "um número residual e que não provoca grandes preocupações", Paulo Catalino Ferraz apelou à "necessidade de comportamentos e cuidados de toda a gente".

