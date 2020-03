Escola de Coruche continua em funcionamento após confirmação de caso de coronavírus em aluna

Uma aluna da Escola Secundária de Coruche está infetada com coronavírus.A aluna, do 8º ano, fez o teste para o Covid-19 e deu positivo. Os colegas, os professores e vários assistentes operacionais que estiveram em contacto com a jovem estão sob vigilância.O estabelecimento de ensino continua a funcionar. Segundo a Direção da escola, a mesma só deverá encerrar se receber ordens superiores, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde ou do delegado de saúde regional.Câmara Municipal de Santarém vai apresentar as medidas esta quarta-feira à tarde.