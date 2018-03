Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de Lisboa encerrada devido a estragos provocados pelo mau tempo

Aulas do estabelecimento nos Olivais foram suspensas por tempo indeterminado.

13:44

A Escola Básica dos Olivais, em Lisboa, encerrou esta sexta-feira de manhã devido ao mau tempo. A forte intensidade levou a que chovesse dentro do edifício, o que provocou vários danos, tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros.



Tendo em conta a situação, as aulas foram suspensas e os alunos foram para casa. No entanto, não há qualquer registo que quando o ensino retomará ao normal.



A poucos metros, a Escola Básica Fernando Pessoa também sofreu danos com o agravamento do tempo. O estabelecimento sofreu um corte de luz geral que levou à interrupção das aulas.



Até ao momento, não há informação referente à continuidade das aulas durante a parte da tarde.