Escola de Sintra fechada após incêndio abriu hoje para alunos até ao 3.º ciclo

A Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão-Mem Martins, Sintra, fechada após um incêndio, abriu esta quinta-feira para os alunos até ao 3.º ciclo e os restantes retomam aulas na sexta-feira, segundo o município.

A escola teve de ser encerrada na sequência de um incêndio que na segunda-feira destruiu duas salas, sem causar feridos, apenas danos materiais.

Em declarações à Lusa, fonte da Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, adiantou que a escola abriu hoje para os alunos até ao 3.º ciclo, sendo que as 12 turmas do secundário (240 alunos) só retomam as aulas na sexta-feira devido à necessidade de substituição do sistema elétrico.

Devido ao incêndio, muitas salas ficaram com os fios de eletricidade derretidos e outras com fuligem, o que obrigou a uma limpeza, segundo o município.

Inicialmente tinha sido avançado que o incêndio teve início numa sala laboratório, mas a fonte da Câmara de Sintra disse tratar-se de uma sala de desenho.

A investigação do incêndio ficou a cargo da Polícia Judiciária.

A escola tem cerca de mil alunos e vários pavilhões, tendo o incêndio afetado apenas um deles.