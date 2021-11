Segunda-feira, 8 de novembro, o ‘Dia D’ para Tiago e Rafael. Os dois irmãos de 13 e 15 anos, de Vila Nova de Famalicão, obrigados, por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a recuar um ano letivo por terem faltado a todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, saberiam se voltavam, ou não, ao ano letivo que terminaram em junho passado, com nota máxima a todas as disciplinas.