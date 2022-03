Pais de alunos da Escola Básica do Monte Abraão 1 (Sintra) queixam-se que “chove em algumas salas como na rua”, situação que obriga a trocar de salas e aulas na biblioteca, “com os alunos de livros e malas às costas”.









“A escola está a fazer o que pode, tentando arranjar uma sala decente para que os meninos e a professora possam estar confortáveis”, dizem os queixosos.

Contactada, a autarquia diz ter tomado conhecimento de “infiltrações em 2 das 16 salas de aula de um dos pavilhões da escola”, garantindo que já iniciou “procedimentos para resolução do problema, que estará resolvido no decorrer desta semana.” A Câmara de Sintra anuncia ainda que, durante este ano, “será iniciada empreitada de requalificação do pavilhão da E.B.1/JI de Monte Abraão, englobada no Plano de Investimentos nas Escolas de Sintra”. Ao abrigo do programa foram requalificados “mais de 120 estabelecimentos de ensino, “num investimento de mais de 41 milhões de euros”.