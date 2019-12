Escola em Vila Verde lança concurso para novo carro de luxo

A Escola Profissional Amar Terra Verde, detida em 51% pela Val d’Ensino e em 49% pelas autarquias de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, lançou um concurso público para a compra de um carro com um preço-base de 100 mil euros. Para retoma, entregam outro automóvel de luxo, um Porsche Panamera de 2012, que já pertence à instituição.No caderno de encargos constam especificidades como bancos dianteiros aquecidos e com massagem ou volante desportivo em pele. Pode ser novo ou ter até 11 mil quilómetros. "Não entendo, e muito menos quando temos dois meses de ajudas de custo em atraso", refere um aluno, que pediu anonimato.A escola, que recebeu nos últimos quatro anos 13,8 milhões em fundos europeus, paga, em média, 100 euros de ajudas de custo, o que poderá significar, em relação a outubro e novembro, 160 mil euros em atraso.tentou contactar o diretor do estabelecimento, João Luís Nogueira, mas tal foi impossível.Os municípios minhotos que detêm 49% do capital da escola negam qualquer responsabilidade, garantindo que apenas tomaram conhecimento do concurso através da comunicação social.