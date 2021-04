Escola encerra em Valongo após caso de Covid-19 entre os funcionários

A Escola EB1 de Suzão, em Valongo, foi hoje encerrada, após a confirmação de um caso positivo de Covid-19 entre os funcionários.

CM.



A medida foi decretada pelas autoridades de saúde, esta manhã. Os encarregado de educação foram contactados para irem buscar os estudantes ao estabelecimento de ensino, apurou o

O Município de Valongo tinha indicado ontem que a incidência de casos "continua a aumentar" no concelho. Atualmente, está em 142,6 casos por 100 mil habitantes, acima do limite de 120 casos. "Apela-se à responsabilidade individual e coletiva, e ao cumprimento rigoroso de todas as medidas de proteção contra a pandemia, para se evitarem retrocessos no processo de desconfinamento", referiu o município, nas redes sociais.