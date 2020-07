Escola fecha em Vizela após crianças e funcionária testarem positivo para Covid-19

Várias crianças e uma funcionária estão infetadas com coronavírus numa escola de Vizela.Algumas crianças que estavam a frequentar as atividades de ATL da escola básica de Tagilde, em Vizela, contraíram Covid-19. A Câmara Municipal confirma que "foram já detetadas mais de uma criança infetadas, aguardando-se ainda os resultados da totalidade dos testes".Há dois dias, uma funcionária do estabelecimento de ensino tinha testado positivo para a Covid-19. O espaço estava a ser frequentado por dez crianças, todas estão em casa em isolamento e já foram sujeitas aos testes de despistagem, mas a totalidade dos resultados ainda não é conhecida.A autarquia admite que está "colocada a possibilidade de um surto" e por isso decidiu encerrar o estabelecimento de ensino, suspendo todas as atividades.A situação está a ser monotorizada pela Delegada de Saúde e a autarquia apela à população para se manter em casa "para assim evitar a transmissão da doença na nossa comunidade".