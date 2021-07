Os funcionários da Escola Básica Nery Capucho, na Marinha Grande, que colocaram 750 manuais e livros de atividades no contentor do lixo, além de inúmero material escolar, não tinham "aval da direção" do Agrupamento e, por isso, vão ser alvo de um processo interno de averiguações.O destino dos livros e do material escolar, que estão em perfeito estado de conservação, seria a reciclagem, não fosse a intervenção da proprietária de uma loja, que saltou para dentro do contentor e pôs tudo a salvo.