Escola na Amadora proíbe chinelos, calções e minissaias

A Escola Básica 2/3, do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, afixou um aviso onde estabelece um código de vestuário, indicando aos alunos o tipo de roupa que podem ou não usar, proibindo peças de roupa como minissaias, calções curtos, blusas decotadas ou ‘caicai’ ou chinelos. O caso, que está a gerar polémica nas redes sociais, foi denunciado pela cantora Sónia Tavares, dos The Gift.





O aviso em questão não faz parte do regulamento interno da escola, que especifica direitos e deveres dos alunos. Segundo a alínea A do artigo 5, os alunos têm de “apresentar-se na escola com vestuário limpo, que evite expor partes do corpo, que possam atentar contra o pudor público”. Na alínea B do mesmo artigo estabelece-se que “as roupas trajadas devem adequar-se à estação do ano, cumprindo durante as estações frias a sua função de agasalho”. A alínea C dispõe que quem não cumpre estas regras, “será alvo de medida de impedimento de entrada no recinto escolar dos estabelecimentos” do agrupamento.