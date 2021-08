Escola nova no Entroncamento em risco de ruir será demolida

A Câmara do Entroncamento aprovou a demolição e posterior reconstrução do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen. O estabelecimento de ensino está encerrado desde 19 de março, depois de uma inspeção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ter detetado fissuras profundas e a inexistência de condições de segurança no edifício.As falhas estruturais nesta escola, inaugurada em 2008 e que custou 1,2 milhões de euros, são tão graves que a melhor solução é mandar abaixo e fazer de novo. A autarquia presidida por Jorge Faria diz ficou com “o bebé nas mãos”, tendo herdado o problema do anterior executivo, e prepara-se agora para gastar cerca de dois milhões de euros na operação. A intervenção foi aprovada na última reunião de câmara, que espera que o investimento “possa, eventualmente, vir a ser comparticipado por fundos comunitários”, referiu ao CM. O novo jardim de infância deverá estar pronto a funcionar durante o ano letivo de 2022/2023, sendo que, até lá, as cerca de 120 crianças que deveria acolher são distribuídas por outras escolas do Entroncamento.