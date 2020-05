Escola opta por separar alunos dos 11.º e 12.º anos

"Ponderei o meu regresso às aulas, com justificação, pois em casa vivo com pessoas de risco elevado a contrair o vírus. Mas decidi vir e, com os devidos cuidados, já não tenho tanto receio", afirmou esta segunda-feira Leandro Lopes, de 18 anos, à saída do turno da manhã das aulas do 12º ano. Esta segunda-feira, mais de mil alunos dos 11º e 12º anos regressaram às aulas presenciais na Escola Secundária Alves Martins, em Viseu.Com eles vieram 100 professores e cerca de 50 funcionários e a direção não teve opção senão transferir os alunos do 12º para outra escola. "Por questões de segurança, cada turma foi dividida em dois turnos - um de manhã e outro à tarde - o que dá um total de 78 turnos. A direção optou por transferir todos os alunos do 12º para outra escola [Grão Vasco] que funciona com as mesmas regras de segurança e higiene da Alves Martins", explicou o diretor, Adelino Azevedo Pinto.O responsável deslocou-se a quase todas as salas de aula para dar as boas-vindas e transmitir palavras de confiança a alunos e professores. "Vivemos uma nova realidade e temos de nos adaptar. O que espero é que se mantenham sempre em segurança. A escola preparou tudo ao pormenor para que nada falhe", assegurou.Pelos corredores da Alves Martins estão espalhados avisos que lembram a importância de desinfetar as mãos e de usar máscara. Cada turma tem um corredor específico, direcionado com setas no chão, que obriga os alunos a estar confinados àquele espaço e, assim, evitar o cruzamento entre pessoas. Em cada turno só há um intervalo, já o refeitório vai continuar aberto. Na sala de aula todos os alunos, e professor, estão de máscara, separados, e sentados individualmente em cada secretária.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve na Escola Secundária de Santa Maria, Sintra, e considerou que a reabertura das escolas era "um passo importante" na fase de desconfinamento. "Fizemo-lo, acima de tudo, querendo aumentar os graus de segurança para que a confiança existisse verdadeiramente."Cerca de 80% dos alunos do secundário regressaram esta segunda-feira às escolas, segundo Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. "É um bom sinal", disse, esperando que os números aumentem.

