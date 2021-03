Seis turmas do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen, no Entroncamento, foram transferidas para três outras escolas, na sequência de um relatório ter apontado falhas estruturais no edifício que albergava 120 crianças.Segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, “a condição estrutural não oferece condições de segurança” e o espaço corre o “risco de poder colapsar”.