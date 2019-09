Escola Salazar não vai ser museu

Depois do arranque em falso previsto para agosto, as obras para a primeira fase de requalificação da Escola Cantina Salazar, em Santa Comba Dão, devem mesmo começar no próximo mês.O objetivo passa depois por instalar o Centro Interpretativo do Estado Novo, que segundo João Paulo Avelãs Nunes, historiador e consultor do projeto, não será um museu ou uma casa-museu Salazar.A mesma opinião é defendida pelo autarca, Leonel Gouveia. "Em agosto, face à polémica instalada, a autarquia já tinha esclarecido que nunca teve intenção de criar um museu dedicado a Salazar, mas sim um Centro Interpretativo do Estado Novo, incluído numa rede ligada à história e memória política", disse à Lusa.As obras, orçadas em 150 mil euros, vão incidir no exterior - portas, janelas e cobertura - e uma parte do interior do antigo equipamento escolar.