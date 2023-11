Escola sem aulas em Matosinhos por "problemas na qualidade da água"

O delegado de saúde pública de Matosinhos determinou a suspensão do fornecimento de água à Escola Básica de Leça do balio devido a "problemas na qualidade da água exterior", indica um aviso do agrupamento escolar. Desta forma, não há aulas esta quinta-feira e sexta naquele estabelecimento de ensino dedicada ao 2.º e 3.º ciclos.

"Não haverá atividades letivas nos dias 16 e 17 de novembro", refere o comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua. "A escola e os serviços da Câmara Municipal de Matosinhos estão a desenvolver esforços para que na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, as aulas possam ser retomadas", conclui.