Escola suspende professor por “aproximação íntima” a alunas

O Colégio de Fornelos, em Fafe, suspendeu preventivamente e por tempo indeterminado um professor de 30 anos por indícios de "aproximação íntima" a alunas do 9.º ano de escolaridade.O docente terá sido mesmo apanhado numa casa de banho a tentar abusar de uma aluna de 14 anos.A direção da Associação Recreativa e Cultural de Fornelos, proprietária do colégio, sublinhou na sexta-feira, através de um comunicado, que, na quarta-feira, dia 10, teve conhecimento da "ocorrência de factos indiciariamente de natureza ilícita advindos da conduta de um docente e que recaíram sobre alunas do 3.º ciclo" e que, nessa altura, determinou a abertura de um processo de averiguações que acabou por concluir "existir uma aproximação demasiado íntima a alunas menores de idade através de uma rede social".