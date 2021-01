Escolas apelam aos pais que autorizem testes Covid-19 aos alunos

O Governo anunciou, na quarta-feira, que vai dar início a uma "campanha permanente" de testes antigénio para despistar casos de Covid-19 nas escolas. Os docentes das instituições escolares apelam para que os país autorizem a realização destes testes numa altura em que a pandemia da Covid-19 não dá tréguas e que apesar do confinamento geral, as escolas continuam em funcionamento, avança a imprensa desta sexta-feira.Ainda não há data oficial para o início da campanha e o novo decreto do Estado de Emergência em vigor até 30 de janeiro não prevê a testagem nas escolas.Recorde-se que já em novembro o Governo anunciou uma testagem massiva nas escolas em novembro, que acabou por não acontecer.