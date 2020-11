Escolas com 477 surtos, mas sem necessidade de antecipar férias, diz Governo

Portugal tem 477 surtos ativos de infeção em escolas pelo novo coronavírus, afirmou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, que descartou para já a possibilidade de antecipar as férias de natal dos alunos.

"Não nos parece que as escolas sejam focos de grande intensidade", referiu António Lacerda Sales na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da covid-19.

O secretário de Estado da Saúde indicou que há 291 surtos em escolas na região de Lisboa e Vale do Tejo, 72 na zona Centro, 58 na zona Norte, 29 no Alentejo e 27 no Algarve.

"Nada nos antecipa" que seja necessário mudar o calendário escolar, referiu o governante, que considerou que "as autoridades de saúde fazem bem o trabalho de segregação do que são os casos positivos, contactos de alto risco e contactos de baixo risco".

Turmas, zonas de escolas ou estabelecimentos inteiros só fecham "caso a autoridade de saúde o entenda, de acordo com a estratificação do risco".