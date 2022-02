Escolas com canetas injetoras para alergias alimentares

Professores e pessoal não docente vão ter, no início do próximo ano letivo, formação sobre alergias alimentares para atuar perante uma situação de reação anafilática e as escolas terão stocks de autoinjetores de adrenalina.As medidas foram anunciadas esta segunda-feira pelo Ministério da Educação e o plano prevê que seja dada formação a todos os funcionários das escolas onde existem alunos diagnosticados com alergias alimentares mas também aos que trabalham em estabelecimentos com mais de mil estudantes, mesmo sem casos identificados.