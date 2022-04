Escolas com orientação para manter máscaras no 3º período

As escolas receberam orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para disponibilizarem máscaras no terceiro período.A informação é avançada esta terça-feira na edição impressa do jornal Público, que cita a orientação da DGEstE e a página Blog de Ar Lindo, dedicada a temas relacionados com a educação.O documento, explica o jornal, alerta para a importância de "garantir as condições para o ano letivo 2021/2022".Na nota enviada aos agrupamentos escolares e escolas não agrupadas, a DGEstE refere que é essencial que estes estabelecimentos contem com máscaras, luvas, aventais e Saba (solução alcoólica desinfetante).O valor do reforço, atribuído a cada período letivo, será disponibilizado pelo Instituto de Gestão financeira da Educação.