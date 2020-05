Escolas estão a mudar critérios de avaliação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As escolas estão a alterar os critérios de avaliação definidos no início do ano letivo para que estes sejam adaptados à nova realidade do ensino através da internet. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, já avisou, em entrevista ao ‘Público’/Renascença, que deu instruções à Inspeção-Geral da Educação e Ciência para mobilizar mais ...