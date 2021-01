Escolas fecham amanhã. Explosão de casos entre jovens leva Governo a tomar medidas

A explosão de casos entre jovens no grupo etário entre os 13 e os 17 anos será uma das razões para o Governo antecipar o encerramento das escolas, medida que até agora tem vindo a ser sucessivamente adiada pelo Governo, especialmente por António Costa, apesar da descontrolada evolução da pandemia em Portugal.Os últimos dias têm sido os mais negros desde o início da pandemia, piores até do que os que obrigaram ao encerramento das escolas no primeiro confinamento, em 2020.Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um dos maiores defensores do encerramento das escolas e fez mesmo pressão para que a medida fosse antecipada. As autarquias e os diretores das escolas defendem a mesma solução para evitar uma ainda maior propagação do vírus.A reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira deverá oficializar a medida e António Costa falará ao País cerca das 13h00. A medida deverá atingir todos os níveis de ensino e não deverão existir exceções.Esta quarta-feira foi o dia, desde o início da pandemia, com a maior subida de casos ativos (mais 7935, para 143 776). Os internamentos também atingiram um máximo (5493, 681 dos quais em Cuidados Intensivos). Desde o início do ano, quase duplicou o número de doentes internados com Covid-19: no dia 1 eram 2858.