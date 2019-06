Escolas podem optar por dois semestres

As escolas básicas e secundárias vão passar a poder dividir o ano letivo em dois semestres em vez dos atuais três períodos.A medida consta na portaria nº 181/2019, publicada na terça-feira, que prevê um alargamento do modelo de autonomia e flexibilidade curricular.As escolas que pretendam definir mais de 25% do currículo, criando disciplinas adequadas ao contexto da comunidade, terão de propor planos de inovação que podem incluir a nova divisão em dois semestres, bem como outras medidas.Cabe à equipa de coordenação nacional do projeto de flexibilidade curricular emitir parecer sobre o plano de inovação, mas a decisão final é do ministro da Educação.A portaria entrou esta quarta-feira em vigor e as escolas podem começar já a preparar os planos de inovação. Para o próximo ano letivo (2019/20) uma norma transitória define um prazo de 30 dias úteis para o ministro decidir, a contar desde a data da apresentação da proposta. Nos anos seguintes, o prazo para decidir será de 55 dias úteis.De qualquer forma, poucas escolas deverão avançar já no próximo ano letivo.Na portaria, assinada pelo secretário de Estado da Educação João Costa, o Governo defende que as escolas devem criar equipas de professores para gerir dinâmicas pedagógicas e recorrer à cooperação dos pais dos alunos.A portaria determina que haja "pelo menos três momentos de reporte de avaliação", situação que, no entender dos diretores, é ultrapassada facilmente nas escolas que optem pelos dois semestres."Estas escolas terão quatro momentos em que a avaliação é comunicada a alunos e pais. Dois momentos altos em janeiro e junho, e dois intercalares em novembro e abril", disse Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas.O diretor mostra-se satisfeito e lembra que no atual regime o 3º período por vezes só tem 30 dias úteis o que "aumenta a desmotivação e a indisciplina".As escolas que mudem para dois semestres terão sempre de realizar os exames no calendário previsto e cumprir os 180 dias do calendário escolar.Uma das possibilidades que as escolas terão é redistribuir a carga horária das disciplinas ao longo de cada ciclo ou nível de ensino.As escolas poderão também formar grupos de alunos ou de aprendizagem. Podem ainda ser criados percursos curriculares alternativos.