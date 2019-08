Escolas portuguesas têm 200 alunos transgénero

O secretário de Estado da Educação, João Costa, revelou que existem "cerca de 200 alunos" transgénero nas escolas, num universo de 1,3 milhões de estudantes.O governante sublinhou que não há um levantamento oficial e que este número se baseia nas estimativas de associações e reclamações por discriminação apresentadas ao Ministério.João Costa quis rebater, em conferência de imprensa, as críticas ao despacho do Governo que obriga as escolas a tomar medidas para proteger alunos que não se identificam com o sexo com que nasceram.O governante frisou que o diploma se aplica apenas a "crianças e jovens que já estão em transição de género". João Costa criticou o aproveitamento político do tema e frisou que o diploma não permite que "a qualquer momento qualquer criança possa ir à casa de banho que quiser"."A um mês do começo das aulas, o Governo faz um despacho de perfil bloquista, semeando a confusão nas escolas e nos pais", criticou o presidente do PSD, Rui Rio.Jorge Ascensão, da Confederação Nacional de Associações de Pais, defendeu o despacho, frisando haver "alarmismo por desconhecimento do diploma".O secretário de Estado, João Costa, quis deixar claro que o diploma do Governo não permite que todos os rapazes entrem na casa de banho das raparigas. "Isto não significa que uma menina, de repente, encontra um galifão de 16 anos na casa de banho", afirmou à Rádio Observador.Para o governante, o que pode acontecer é "um rapaz em processo de transição de género encontrar, em conjunto com a direção e a família, acesso privado a uma casa de banho disponível".