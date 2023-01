Alguns colégios privados já têm as inscrições esgotadas para o próximo ano letivo, avança esta segunda-feira o Diário de Notícias. Os encarregados de educação procuram respostas no ensino privado face à incerteza instalada nas escolas públicas com a greve dos professores.



Apesar de não haver transições repentinas do ensino público para o privado durante o ano letivo, os encarregados de educação já procuram alternativas para o próximo ano.





Muitos colégios já fecharam as pré-inscrições.